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Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Maçları Devam Ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları devam ediyor. Haftanın programı ve maç detayları haberde yer alıyor.