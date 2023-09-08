Futbolda TFF 2. Lig ve Kadın Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları 10 Eylül'de

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve Turkcell Kadın Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları 10 Eylül'de oynanacak. TFF 3. Lig ise ilk hafta müsabakalarına yarın başlayacak.

Futbolda TFF 2. Lig'de ve Turkcell Kadın Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları 10 Eylül'de, TFF 3. Lig'de ise ilk hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

10 Eylül Pazar

16.00 Adıyaman FK-Yeni Mersin İdmanyurdu (Kahta İlçe)

16.00 Serik Belediyespor-Bitexen Vanspor (Serik İsmail Oğan)

16.00 Kırşehir Futbol SK-Diyarbekirspor (Kırşehir Ahi)

16.00 Ankara Demirspor-Nazilli Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

16.00 Zonguldak Kömürspor-Esenler Erokspor (Karaelmas K.Köksal)

16.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Altınordu (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.30 Bursaspor-Ankaraspor (Sütaş Timsah Park)

16.30 Weecoins Kırklarelispor-Hes İlaç Afyonspor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Bucaspor 1928-Karacabey Belediyespor (Yeni Buca)

Kırmızı Grup:

10 Eylül Pazar

16.00 Karaman FK-Sarıyer (Yeni Karaman)

16.00 Etimesgut Belediyespor-Somaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.30 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Menemen FK (Bolluca)

16.30 Uşakspor-İskenderunspor (Uşak 1 Eylül)

16.30 Belediye Derincespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Düzcespor (Diyarbakır)

19.00 Isparta 32 Spor-Denizlispor (Isparta Atatürk)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Fethiyespor-GMG Kastamonuspor (Fethiye İlçe)

TFF 3. Lig

Yarın

1.Grup

15.30 Artvin Hopaspor-Küçükçekmece Sinop SK (Hopa İlçe)

15.30 Malatya Arguvan SK-52 Orduspor FK (Arguvan İlçe)

15.30 Mardin 1969 Spor-Karabük İdmanyurduspor (Mardin 21 Kasım)

15.30 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor (Gümüşhane Yenişehir)

16.00 Tarsus İdman Yurdu-Talasgücü Belediyespor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

16.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.30 Aliağa Futbol-Kepezspor (Aliağa Atatürk)

2. Grup

Yarın

15.30 Eynesil Belediyespor-Karşıyaka (Eynesil İlçe)

15.30 Pazarspor-Silifke Belediyespor (Pazar İlçe)

16.00 Amasya FK-3Gen Holding Elazığspor (12 Haziran)

16.00 Hacettepe 1945 SK-1954 Kelkit Belediyespor (Osmanlı)

16.30 Sapanca Gençlikspor-Anadolu Üniversitesi (Sapanca Atatürk)

16.30 Turgutluspor-Ergene Velimeşespor (Turgutlu 7 Eylül)

16.30 Bulvarspor-Efeler 09 Spor FK (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

3. Grup

Yarın

15.30 Sivas Dört Eylül Futbol-Osmaniyespor FK (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.30 Fatsa Belediyespor-Karaköprü Belediyespor (Fatsa İlçe)

15.30 Merkür Jet Erbaaspor-Silivrispor (Erbaa İlçe)

16.30 Darıca Gençlerbirliği-Kütahyaspor (Darıca İlçe)

16.30 Kuşadasıspor-Akhisarspor (Kuşadası Özer Türk)

16.30 Büyükçekmece Tepecikspor-1922 Konyaspor (Tepecik Şenol Güneş)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bayburt Özel İdare (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4. Grup

Yarın

14.30 1984 Muşspor-Sebat Gençlikspor (Muş Şehir)

15.30 23 Elazığ FK-Bitexen Adana 1954 FK (Elazığ Doğukent)

16.00 Nevşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Nevşehir Gazi)

16.00 Alanya Kestelspor-Güneş Holding Çankaya SK (Alanya Milli Egemenlik)

16.30 Bursa Yıldırımspor-Balıkesirspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Çatalcaspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Çatalca İzzettin Stadyumu)

19.00 Orduspor 1967-Sultanbeyli Belediyespor (Yeni Ordu)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi:

10 Eylül Pazar

15.00 Hakkarigücüspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Merzan Şehir)

15.30 Trabzonspor-ALG Spor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

16.00 Galatasaray-Beylerbeyi SK (Florya Metin Oktay Tesisleri)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Wulfz Fatih Karagümrük (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

16.00 Ataşehir Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın FK (İBB Esatpaşa)

16.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

17.00 Beşiktaş-Fatih Vatanspor (İBB GOP Halit Kıvanç)

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K karşılaşması, başkent ekibinin Şampiyonlar Ligi eleme maçından dolayı ertelendi.