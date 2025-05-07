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Futbolda Play-off Maçları Yarın Başlıyor

Futbolda Play-off Maçları Yarın Başlıyor
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Nesine 2. Lig play-off 1. tur maçları yarın tek maç eleme usulü ile yapılacak. Beyaz ve Kırmızı Grup takımları karşı karşıya gelecek.

Futbolda Nesine 2. Lig play-off 1. tur maçları yarın yapılacak.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta maçlar aynı gün oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda galip gelen ekipler 2. tura yükselecek.

Müsabakaların programı şu şekilde:

Yarın:

Beyaz Grup

16.00 GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor (Gazi)

16.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Altınordu (Ali Hoşfikirer)

Kırmızı Grup

16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor (Dağılgan)

20.00 Menemen FK-Artı Değer Vanspor FK (Menemen İlçe)

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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