Futbolda Nesine 2. Lig 32. Haftada Neler Oldu?
Nesine 2. Lig'de 32. hafta maç sonuçları tamamlandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmalarda önemli sonuçlar alındı.
Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 32. hafta maçları yapıldı.
Ligin 32. haftasında iki grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Giresunspor-Ankara Demirspor: 1-3
Ülkea Nazillispor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-6
Çimentaş Elazığspor-Karacabey Belediyespor: 1-0
Menemen FK-Bucaspor 1928: 2-0
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol-Diyarbekirspor: 1-2
Karaman FK-Belediye Derincespor: 3-2
Merkür Jet Erbaaspor-Somaspor: 6-3
Artı Değer Vanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0
Motolux 68 Aksarayspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 2-2
Beyaz Grup
1461 Trabzon FK-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)
Sincan Belediyesi Ankaraspor-GMG Kastamonuspor: 3-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Sarıyer: 1-1
Fethiyespor-Kırklarelispor: 1-0
Karaköprü Belediyespor-İnegölspor: 2-1
İskenderunspor-Altınordu: 2-2
Beykoz Anadoluspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Batman Petrolspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 6-0
Altay-Kepezspor: 1-1