Futbolda, Kadınlar Berlin Kupası final karşılaşmasını Berlin Türkiyemspor kazandı - Haberler

Futbolda, Kadınlar Berlin Kupası final karşılaşmasını Berlin Türkiyemspor kazandı Almanya'da Berlin Türkiyemspor kadın futbol takımı, Kadınlar Berlin Kupası finalinde Viktoria Berlin'i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Almanya'da Berlin Türkiyemspor kadın futbol takımı, Kadınlar Berlin Kupası finalinde Viktoria Berlin'i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Mariendorf Volkspark Stadı'nda oynanan ve 1650 seyircinin izlediği karşılaşmada, Berlin Türkiyemspor 73. dakikada Leiyla Aydin'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mavi-beyazlı ekip kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak 88. dakikada Aylin Yaren ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Böylelikle Berlin Türkiyemspor kadınlar futbol takımı ilk kez mücadele ettiği Kadınlar Berlin Kupası finalinde şampiyon oldu. Berlin Türkiyemspor gelecek sezon Almanya Futbol Federasyonu Kupası'nın ilk turuna katılmaya da hak kazandı. AA / Erbil Başay - Spor Almanya Futbol Berlin Spor Haberler

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