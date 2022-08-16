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Futbolda İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Türkiye

Futbolda İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Türkiye

Spor Haberleri

Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda futbolda şampiyon Türkiye oldu.

Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda futbolda şampiyon Türkiye oldu.

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan finalde Suudi Arabistan ile karşılaşan milliler, 26'ncı dakikada Metehan'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Suudi Arabistan'ın gümüş madalya aldığı maçı Suudi Prensi Abdülaziz bin Türki el-Faysal ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu birlikte izledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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