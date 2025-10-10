Futbolda Fark Yok, Sevgi Var: TFF ve ODEDDER'den Önemli Proje

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) iş birliğiyle otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve farkındalığı artırmak amacıyla anlamlı bir projeye imza atıldı.

"Futbolda Fark Yok, Sevgi Var" temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında otizmli çocuklar, A Milli Takım oyuncularının fotoğraflarını çekti. Otizmli çocukların fotoğraf kareleriyle milli futbolcuları buluşturan bu proje kapsamında ortaya çıkan özel kareler, 24 Ekim Cuma günü saat 14.00'te TFF'nin ev sahipliğinde Riva'da sergilenecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekimlerde, milli futbolcular ile otizmli bireyler bir araya gelerek hem güçlü bir bağ kurdu hem de fotoğraf sanatı aracılığıyla unutulmaz anlar yaşadı. Fotoğraf çekimine A Milli Takım futbolcularından Kenan Yıldız, Arda Güler, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Salih Özcan ve Altay Bayındır katıldı.

Sergilenecek fotoğraflarla otizmli çocukların eğitimine destek sağlanacak

Futbolun birleştirici gücünü sanata dönüştüren bu proje aynı zamanda topluma "Otizm bir engel değil, farklı bir bakış açısıdır" mesajı veriyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 24 Ekim Cuma günü saat 14.00'te gerçekleşecek lansmanda sergilenecek fotoğraflar, yalnızca farkındalık oluşturmakla kalmayacak. Bu özel fotoğraflar satışa sunulacak ve elde edilecek gelir otizmli çocukların eğitimine destek sağlayacak. - İSTANBUL