Futbolda Ertelenen Bölgesel Amatör Lig maçları, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak

Trendyol Süper Lig'deki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakaları, 19 ve 20 Aralık'ta yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 1. Grup maçları 19 Aralık Salı günü, diğer gruplardaki karşılaşmalar ise 20 Aralık Çarşamba günü oynanacak.