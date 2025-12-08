"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanması istenen Mert Hakan Yandaş'ın ifadesine ulaşıldı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanması talep edilen Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yandaş'a, emniyetteki ifadesi sırasında, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine göre üzerine kayıtlı tapu ve araçları elde ettiği tarihlerdeki gelir kaynağı soruldu.

Sivas'ta bulunan gayrimenkulü Sivasspor'da oynadığı dönemde aldığını söyleyen Yandaş, kalan tüm taşınmazların kaynağının Fenerbahçe'den elde ettiği gelir olduğunu ifade etti.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tanzim edilen rapora göre, şüphelilerden Ersen Dikmen'e para gönderdiği 2021-2025 yılları arasında, Bilyoner isimli bahis sitesinde Dikmen adına açılan hesaptan Fenerbahçe Spor Kulübü müsabakalarına yapılan bahis kuponları hakkında bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Yandaş, hiçbir fikrinin olmadığını söyledi.

Yandaş, Dikmen ile sık sık futbol muhabbeti yaptıklarını belirterek, "Yalnız benim herhangi bir yönlendirmem asla olmamıştır. Fenerbahçe, çıktığı her maça kazanmak için çıkar, Fenerbahçe maçına bahis yapılmaz. Benim bu konuyla hiçbir alakam yoktur." dedi.

Yandaş'a, Ersen Dikmen ile olan WhatsApp yazışma içeriklerinde, yapılan müsabaka bahisleriyle alakalı ifadeler olduğu, yazışma içeriklerinden Dikmen'e para gönderdiğinin tespit edildiği ve MASAK raporunda da sürekli olarak Dikmen'e para gönderdiğinin anlaşıldığı ifade edilerek, aralarındaki ilişki hakkında detaylı ifade vermesi istendi.

Bunun üzerine hiçbir siteden bahis oynamadığını dile getiren Yandaş, "Yaptığımız sohbetlerin tamamı boş makara muhabbetlerdir. Bahis oynamadım, kimseyi de bahis oynamak için yönlendirmedim. Abi kardeş ilişkisi çerçevesinde onun bana daha önceden yapmış olduğu yardımlara karşılık göndermiş olduğum bedellerdir. Paraları nerede kullandığını bilmem mümkün değildir. Kendisiyle sık sık futbol konuşuruz, WhatsApp görüşmeleri de futbola ilişkindir, içeriği de tamamen şaka ve futbol goygoyundan ibarettir." ifadelerini kullandı.

"Ersen Dikmen'in yaptığı abilikler karşılığında kardeşlik görevimi yerine getirdim"

WhatsApp grubunda yer alan yazışma içeriklerinde birçok yasa dışı bahis sitesinden farklı oyunların oynandığına dair fotoğrafların olduğu belirtilerek, bu konuda ifade vermesinin istenmesi üzerine Yandaş, herhangi bir yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını, söz konusu görüntülerin eğlence amacıyla yapıldığını anlattı.

Yandaş, emniyet ifadesine şunları da ekledi:

"Ben yasa dışı/yasal bahis oynamadım. Eğlence ve makara amacıyla yapılmış konuşmalar ve çekilmiş fotoğraflardır. Bana sorduğunuz soruların içeriğindeki müsabakaların benimle uzaktan yakından alakası yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyor ve serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bir kez daha yineliyorum ki Ersen Dikmen'in bana yaptığı abilikler karşılığında ben de ona kardeşlik görevimi yerine getirdim. Aramızdaki para alışverişlerinin yegane sebebi budur. Ben hiç kimseyi bahis oynamaya yönlendirmedim ve buna teşvik etmedim."

Savcılıkta verdiği ifadesinde ise yasa dışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadığını ve profesyonel kariyerinde hiçbir şekilde şike teklifi almadığını vurgulayan Yandaş, şike yapmadığını, kimsenin kendisine oynayacağı veya oynadığı müsabakalarla ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadığını anlattı.

Yandaş, profesyonel olarak sözleşmeli olduğu futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasa dışı bir şekilde kupon yapmadığını belirterek, Dikmen'in, futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını bildiğini, ancak bu denli yüksek miktarlarda ve kendi gönderdiği paralarla bunu yaptığını bilmediğini söyledi.

Ersen Dikmen'in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmediğini dile getiren Yandaş, "Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yasa dışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Hakkımda yasa dışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olağan para transferidir. Bilyoner isimli yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti." beyanında bulundu.

Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içeriklerinin kendisine ait olduğunu belirten Yandaş, konuşmaların futbol üzerine olduğunu söyledi.

Yandaş, V.N. ile Sivasspor'da oynadığı dönemde tanıştığını ifade ederek, "İstanbul'da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasa dışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.