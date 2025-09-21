Futbolda 2. Lig'de 5. Hafta Maçları Tamamlandı
Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 5. hafta karşılaşmaları yapıldı. Kırmızı Grup'ta önemli galibiyetler alınırken, Beyaz Grup'ta ise yarınki maçla 5. hafta tamamlanacak.
Kırmızı Grup'ta 5. hafta sonra erdi. Beyaz Grup'ta ise yarın oynanacak Muğlaspor-Kepezspor karşılaşmasıyla 5. hafta tamamlanacak.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Muşspor-Somaspor: 4-0
KCT 1461 Trabzon FK-Fethiyespor: 2-2
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor : 1-2
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor: 2-0
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-3
Adanaspor-Bursaspor: 0-6
Granny's Waffles Kırklarelispor-Menemen FK: 0-0
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Güzide Gebze SK: 0-1
Isbaş Isparta 32 SK-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Beyaz Grup
GMG Kastamonuspor-Sultan Su İnegölspor: 1-3
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bucaspor 1928: 3-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-MKE Ankaragücü: 1-2
Altınordu-Seza Çimento Elazığspor: 1-2
Batman Petrolspor-Adana 01 FK: 3-1
Karacabey Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Karaman FK-İskenderunspor: 1-3
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-2