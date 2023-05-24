Futbol: Ziraat Türkiye Kupası yarı finali
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Stat: ÜlkerHakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkFenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao (Dk. 90+4 İsmail Yüksek), Zajc (Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Rossi), Arda Güler, Batshuayi (Dk. 90 Oosterwolde), Valencia (Dk.
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao (Dk. 90+4 İsmail Yüksek), Zajc (Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Rossi), Arda Güler, Batshuayi (Dk. 90 Oosterwolde), Valencia (Dk. 75 King)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın (Dk. 77 Alaaddin Okumuş), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 64 Hakan Arslan), Cofie (Dk. 77 Yatabare), Ulvestad, Saiz (Dk. 64 N'Jie), Gradel (Dk. 37 Ahmed Musa), Leke James
Goller: Dk. 47 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 58 Batshuayi, Dk. 85 King (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Charisis, Dk. 59 Saiz (Demir Grup Sivasspor)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, finale yükselen ilk takım oldu.
47. dakikada Sivasspor savunmasının arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Batshuayi'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
Aynı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında sağ kenarda topla buluşan Ferdi'nin, verkaçlarla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Atağın devamında oluşan karambolde meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Ferdi, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
58. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra arka direğe ortasında altıpasın sağında bulunan Batshuayi'nin gelişine şutunda, top filelere gitti: 2-0.
63. dakikada sağ taraftan Arda Güler'in kullandığı köşe atışında Arao, topu ön direkte kafayla arka direğe aşırdı. Altıpasın solunda müsait durumdaki Valencia'nın dokunuşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
85. dakikada Fenerbahçe, üçüncü golünü buldu. Sol taraftan ceza alanına giren Batshuayi'nin yerden pasında altıpasın önündeki King topa dokundu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü eşleşmesinde tur atlayan takımla karşılaşacak.