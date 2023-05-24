Futbol: Ziraat Türkiye Kupası yarı finali
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Stat: ÜlkerHakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkFenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, ValenciaDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur...
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia
Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Cofie, Ulvestad, Saiz, Gradel (Dk. 37 Ahmed Musa), Leke James
Sarı kart: Dk. 18 Charisis (Demir Grup Sivasspor )
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
8. dakikada Szalai'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal Vural'dan önce topa müdahale etse de meşin yuvarlak kaleye paralel açıldı. Batshuayi'nin sol ayağıyla vuruşunda, Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.
27. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas önünde müsait durumda bulunan Szalai, topa dokunamadı. Meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.
33. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan etkili kullandığı serbest vuruşta, son anda topa dokunan kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere attı.
45+1. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan pasta ceza sahasında topla buluşan Ulvestad'ın müsait durumda şutunda, son anda kademeye giren Peres, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
İlk yarı, golsüz tamamlandı.