Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Finali - Haberler

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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Finali

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Finali

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Ramazan Civelek, Bertolacci, Emrah Başsan, Thiam, Mustafa PektemekDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Ramazan Civelek, Bertolacci, Emrah Başsan, Thiam, Mustafa Pektemek

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Fajr, Gradel, Yatabare

Gol: Dk. 33 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor )

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

1. dakikada soldan ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Grandel'in yaptığı ikinci vuruşta ise kaleye paralel giden meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

14. dakikada gelişen Yukatel Kayrerispor atağında Mustafa Pektemek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak son anda araya giren Appindangoye'den döndü.

25. dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

33. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Carole'ün soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ramazan Civelek, ceza yayının sağ tarafında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

38. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına kale önünde müsait durumda bulunan Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

43. dakikada Yukatel Kayserispor ikinci gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda, top yan direğe çarparak dışarı gitti.

Yukatel Kayserispor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Emrah Başsan, Kayserispor, Spor, Haberler

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