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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA - Murat Asil - Spor
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk CurbayYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, Ramazan Civelek, Kemen, İbrahim Akdağ, Thiam, Bertolacci, Mustafa PektemekTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Puchacz, Hugo,...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, Ramazan Civelek, Kemen, İbrahim Akdağ, Thiam, Bertolacci, Mustafa Pektemek

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Puchacz, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Gol: Dk. 3 Nwakaeme (penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 41 Kemen (Yukatel Kayserispor )

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

40'ıncı saniyede Trabzonspor penaltı kazandı. Altıpas içerisinde Cornelius ile Carole arasındaki iki mücadelede hakem Carole'ün topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

3. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

8. dakikada Onur Bulut'un ortasında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiam'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu çelmeyi başardı.

9. dakikada ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu son anda çeldi.

25. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut'un pasında ceza sahası önündü topla buluşan Bertolacci'nin, yerden köşeye gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

28. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. İbrahim Akdağ'ın ortasında, savunmanın arkasına koşu yapan Mustafa Pektemek'in, kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda top auta gitti.

Maçı ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde tamamladı.

AA / Murat Asil - Spor

İbrahim Akdağ, Uğurcan Çakır, Kayserispor, Onur Bulut, Spor, Haberler

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