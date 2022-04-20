Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca, Umut Güneş, Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Eduardo

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Goller: Dk. 6 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 24 Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan yarı final ilk maçının devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural, degaj sırasında ayağı kayınca elindeki topu kaybetti. Kaleci, çizgi üzerinde topu tekrar eline alınca hakem Ali Şansalan çift vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Umut Güneş'in kısa pası sonrası Emre Akbaba'nın sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan Novais ile kullandığı köşe atışında kafalardan seken top ceza sahası dışında Tayfur Bingöl'ün önüne düştü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Sivasspor beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan Fajr'ın korner atışında kafa topuna iyi yükselen Yatabere, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

33. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Borja, son çizgiye inerek ceza sahasına yerden topu çıkardı. Alanyasporlu oyunculardan önce uzaklaştırmak isteyen Appindangoye'nin ters vuruşunda kaleci güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.