Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Oğuz Terzi, Özcan Sultanoğlu

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Saddiki (Dk. 64 Sadık Çiftpınar ), Omeruo, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan (Dk. 46 Tuncer Duhan Aksu), Gökhan Gül (Dk. 64 Hajradinovic), Erdem Çetinkaya, Gomis, Selim Dilli, Ngoy (Dk. 64 Ben Ouannes), da Costa (Dk. 74 Emirhan Yiğit)

Kırşehir Futbol SK: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Nurullah Serbest, Muhammet Serdar Yazıcı, Gökay Güney, Hüseyin Solaklı, Ümit Can Tokcu, Mert Özyıldırım (Dk. 86 Yavuz Selim Toprak), Tolga Şahin (Dk. 71 Sergen Yatağan), Hüseyin Ekici (Dk. 46 Cerem Talha Dinçer), Furkan Tütüncü (Dk. 76 Fatih Üge), Abdulkadir Kuzey (Dk. 46 Gökdeniz Varol)

Goller: Dk. 5 Gomis, Dk. 43, Dk. 60 ve Dk. 80 (Penaltıdan) Erdem Çetinkaya (Kasımpaşa), Dk. 78 (Penaltıdan) Gökdeniz Varol (Kırşehir Futbol SK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Gökay Güney, Dk. 49 Muhammet Serdar Yazıcı, Dk. 55 Cerem Talha Dinçer (Kırşehir Futbol SK), Dk. 64 da Costa, Dk. 67 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Kasımpaşa, Kırşehir Futbol SK'yi 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

5. dakikada Kasımpaşa öne geçti. da Costa'nın baskısının ardından rakibinden topu kapan Gomis, da Costa'yla paslaşarak ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahası içi sağ çaprazından sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

39. dakikada Ngoy'un soldan yaptığı ortada kaleci Sefa Mücahid Çirişoğlu topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Kale sahası önünde meşin yuvarlağı kapan da Costa, kale boş olmasına karşın topu yandan dışarı gönderdi.

43. dakikada fark 2'ye çıktı. Ceza sahası önünde topla buluşan da Costa, sağdan atağa çıkan Gomis'i gördü. Bu futbolcu bekletmeden kale sahasına hareketlenen Erdem Çetinkaya'ya pasını aktardı. Erdem müsait pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

60. dakikada rakip savunmadan topu kapan da Costa, 2 rakibinden sıyrılıp savunmanın arkasına sarkan Erdem Çetinkaya'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

78. dakikada Kırşehir Futbol SK golü buldu. Ceza sahası içinde Gomis'in elle oynadığını belirten hakem Mehmet Ali Özer penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Gökdeniz Varol, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1

80. dakikada bu kez penaltıdan golü atan Kasımpaşa oldu. Hajradinovic'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışını Erdem Çetinkaya kullandı. Bu futbolcu sert bir vuruşla farkı yeniden 3'e çıkardı: 4-1

Kasımpaşa müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını 5. eleme turuna yazdırdı.