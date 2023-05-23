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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

25 Mayıs Perşembe:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

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Kaynak: AA / Emrah Altunkaya - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası Spor Haberler

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