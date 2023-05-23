Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan
25 Mayıs Perşembe:
20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
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Kaynak: AA / Emrah Altunkaya - Spor