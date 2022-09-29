Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Spor Haberleri Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 4 karşılaşmayla tamamladı. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 4 karşılaşmayla tamamladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda bugün alınan sonuçlar şöyle: Diyarbekirspor-Kars 36: 3-0 Belediye Derincespor-Amasyaspor FK: 0-1 (Uzatmada) Menemen FK- Bigaspor : 3-2 Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor: 2-3 Kupada 3. tur kura çekimi 4 Ekim Salı günü yapılacak. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Türkiye Kupası Eskişehirspor Derincespor Bigaspor Spor Haberler

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