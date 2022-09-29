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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Spor Haberleri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 4 karşılaşmayla tamamladı.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 4 karşılaşmayla tamamladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda bugün alınan sonuçlar şöyle:

Diyarbekirspor-Kars 36: 3-0

Belediye Derincespor-Amasyaspor FK: 0-1 (Uzatmada)

Menemen FK- Bigaspor : 3-2

Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor: 2-3

Kupada 3. tur kura çekimi 4 Ekim Salı günü yapılacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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