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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Spor Haberleri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 6 müsabakayla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 6 müsabakayla başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İnegölspor-BC Group Ağrı 1970: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Ankaraspor- Kepez Belediyespor : 5-2

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1

Somaspor-Efeler 09: 1-1 (2-2 Uzatmalarda) (4-5 Penaltılarda)

Kocaelispor- Ayvalıkgücü Belediyespor : 1-4

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Ayvalıkgücü Belediyespor Kepez Belediyespor Türkiye Kupası İnegölspor Spor Haberler

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