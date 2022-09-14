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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Spor Haberleri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu bugün 15 karşılaşmayla devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu bugün 15 karşılaşmayla devam etti.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Fatsa Belediyespor-Yomraspor: 0-1

Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1

12 Bingölspor-Ağrı 1970: 1-10

1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor: 3-0

Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor: 1-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor: (Cizre Serhatspor maça çıkmadı)

Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor: 2-0

Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK: 0-0 (Penaltılar 4-3)

Hacettepe 1945-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-0

1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor: 2-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği: 5-4

Turgutluspor-Kuşadasıspor: 3-5

Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa: 2-0

Bergama Belediyespor-Karşıyaka: 1-2

Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK: 2-1

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Büyükçekmece Tepecikspor Bergama Belediyespor Türkiye Kupası Eskişehirspor Spor Haberler

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