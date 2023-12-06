Futbol ve Güreş Haberleri
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın hazırlıkları devam ediyor. Türkiye Kupası 4. tur maçları oynanacak. Ayrıca, Türkiye Yağlı Güreş Ligi ödül töreni ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ödül töreni düzenlenecek.
Gabi Guimaraes: İki lider isimden sonra kaptan olmak benim için yeni bir meydan okumaydı
"Daha iyi olduğumuzu göstermek için önümüzde bir fırsat var"
"Kesinlikle bu yıl, en zorlayıcı ve mücadeleci bir sezon"
"Bu tür ufak tefek şeyler farkı yaratan şeyler oluyor"
Gabi, kariyerinin 'en'lerini açıkladı
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlı ekipte, Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam edecek. Antrenmanın 30 dakikalık bölümü basına açık gerçekleşecek.
GALATASARAY
13.30 Sarı-kırmızılılarda, Aralık ayı olağan toplantısı gerçekleştirilecek
11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TÜRKİYE KUPASI 4. TUR
13.00 Bandırmaspor - Somaspor
13.00 Bodrum FK - Menemen FK
13.00 Erzurumspor FK - 24Erzincanspor
13.00 Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK
14.00 Adanaspor - Esenler Erokspor
14.00 Altay - Kırklarelispor
14.00 Boluspor - Amed Sportif
14.00 Eyüpspor - Ankara Demirspor
14.00 Gençlerbirliği - Bornova 1877
14.00 Göztepe - 1461 Trabzon FK
14.00 Sakaryaspor - Ankaraspor
14.00 Ümraniyespor - Çankaya FK
15.00 Konyaspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor
17.00 Hatayspor - Düzcespor
19.00 Kayserispor - Van Spor FK
21.00 Trabzonspor - Çorum FK
GÜREŞ
15.00 Türkiye Yağlı Güreş Ligi ödül töreni düzenlenecek.
TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ
18.00 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ödülleri sahiplerini bulacak.
BASKETBOL
EuroLeague
22.30 Saski Baskonia - Fenerbahçe Beko
EuroCup
20.00 Beşiktaş Emlakjet - Joventut Badalona
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Bursaspor İnfo Yatırım - CB Breogan
FIBA Avrupa Kupası
19.00 Bahçeşehir Koleji - Legia Varşova
19. 00 Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Gravelines Dunkerque
Kadınlar Euroleague
22.30 Perfumerias Avenida - Çukurova Basketbol Mersin
VOLEYBOL
Efeler Ligi
17.39 Ziraat Bankkart - Alanya Belediyespor
Challenge Cup Kadınlar
21.30 VC Wiesbaden - Galatasaray Daikin
18.00 Nilüfer Bld. - Oberbank Steelvolleys Linz
Şampiyonlar Ligi Kadınlar
19.00 Fenerbahçe Opet - SC Potsdam
19.30 Vakıfbank - Jedinstvo Stara Pazova
Kulüpler Dünya Şampiyonası Erkekler
14.30 Halkbank - Suntory Sunbirds