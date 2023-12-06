Futbol ve Güreş Haberleri

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın hazırlıkları devam ediyor. Türkiye Kupası 4. tur maçları oynanacak. Ayrıca, Türkiye Yağlı Güreş Ligi ödül töreni ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ödül töreni düzenlenecek.

Gabi Guimaraes: İki lider isimden sonra kaptan olmak benim için yeni bir meydan okumaydı

"Daha iyi olduğumuzu göstermek için önümüzde bir fırsat var"

"Kesinlikle bu yıl, en zorlayıcı ve mücadeleci bir sezon"

"Bu tür ufak tefek şeyler farkı yaratan şeyler oluyor"

Gabi, kariyerinin 'en'lerini açıkladı

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlı ekipte, Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam edecek. Antrenmanın 30 dakikalık bölümü basına açık gerçekleşecek.

GALATASARAY

13.30 Sarı-kırmızılılarda, Aralık ayı olağan toplantısı gerçekleştirilecek

11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TÜRKİYE KUPASI 4. TUR

13.00 Bandırmaspor - Somaspor

13.00 Bodrum FK - Menemen FK

13.00 Erzurumspor FK - 24Erzincanspor

13.00 Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK

14.00 Adanaspor - Esenler Erokspor

14.00 Altay - Kırklarelispor

14.00 Boluspor - Amed Sportif

14.00 Eyüpspor - Ankara Demirspor

14.00 Gençlerbirliği - Bornova 1877

14.00 Göztepe - 1461 Trabzon FK

14.00 Sakaryaspor - Ankaraspor

14.00 Ümraniyespor - Çankaya FK

15.00 Konyaspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor

17.00 Hatayspor - Düzcespor

19.00 Kayserispor - Van Spor FK

21.00 Trabzonspor - Çorum FK

GÜREŞ

15.00 Türkiye Yağlı Güreş Ligi ödül töreni düzenlenecek.

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ

18.00 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ödülleri sahiplerini bulacak.

BASKETBOL

EuroLeague

22.30 Saski Baskonia - Fenerbahçe Beko

EuroCup

20.00 Beşiktaş Emlakjet - Joventut Badalona

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Bursaspor İnfo Yatırım - CB Breogan

FIBA Avrupa Kupası

19.00 Bahçeşehir Koleji - Legia Varşova

19. 00 Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Gravelines Dunkerque

Kadınlar Euroleague

22.30 Perfumerias Avenida - Çukurova Basketbol Mersin

VOLEYBOL

Efeler Ligi

17.39 Ziraat Bankkart - Alanya Belediyespor

Challenge Cup Kadınlar

21.30 VC Wiesbaden - Galatasaray Daikin

18.00 Nilüfer Bld. - Oberbank Steelvolleys Linz

Şampiyonlar Ligi Kadınlar

19.00 Fenerbahçe Opet - SC Potsdam

19.30 Vakıfbank - Jedinstvo Stara Pazova

Kulüpler Dünya Şampiyonası Erkekler

14.30 Halkbank - Suntory Sunbirds