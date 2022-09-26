Futbol: UEFA Uluslar Ligi Spor Haberleri UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına 7 karşılaşmayla devam edildi. UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına 7 karşılaşmayla devam edildi. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta ikinci gününde 7 maç oynandı. A Ligi 3. Grup mücadelesinde İngiltere, konuk ettiği Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Grup maçlarının tamamlandığı 3. Grup'ta İngiltere, B Ligi'ne düştü. Alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 3. Grup: İngiltere-Almanya: 3-3 Macaristan-İtalya: 0-2 B Ligi 3. Grup: Karadağ-Finlandiya: 0-2 Romanya-Bosna Hersek: 4-1 C Ligi 4. Grup: Kuzey Makedonya-Bulgaristan: 0-1 Cebelitarık-Gürcistan: 1-2 D Ligi ???????2. Grup: San Marino-Estonya: 0-4 Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Uluslar Ligi England Spor Haberler

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