Futbol: UEFA Uluslar Ligi Spor Haberleri UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına başlandı. UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına başlandı. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta ilk gününde 10 maç oynandı. C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, konuk olduğu Faroe Adaları'na 2-1 yenildi. Alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 1. Grup: Danimarka-Fransa: 2-0 Avusturya-Hırvatistan: 1-3 4. Grup: Galler-Polonya: 0-1 Hollanda-Belçika: 1-0 C Ligi 1. Grup: Lüksemburg-Litvanya: 1-0 Faroe Adaları-Türkiye: 2-1 3. Grup: Azerbaycan-Kazakistan: 3-0 Slovakya-Belarus: 1-1 D Ligi 1. Grup: Moldova-Lihtenştayn: 2-0 Andorra-Letonya: 1-1 Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Faroe Adaları Uluslar Ligi Türkiye Spor Haberler

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