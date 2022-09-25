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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına başlandı.

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına başlandı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta ilk gününde 10 maç oynandı.

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, konuk olduğu Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Danimarka-Fransa: 2-0

Avusturya-Hırvatistan: 1-3

4. Grup:

Galler-Polonya: 0-1

Hollanda-Belçika: 1-0

C Ligi

1. Grup:

Lüksemburg-Litvanya: 1-0

Faroe Adaları-Türkiye: 2-1

3. Grup:

Azerbaycan-Kazakistan: 3-0

Slovakya-Belarus: 1-1

D Ligi

1. Grup:

Moldova-Lihtenştayn: 2-0

Andorra-Letonya: 1-1

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

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