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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçları tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta üçüncü gününde, 9 maç oynandı.

A Ligi 2. Grup'ta Portekiz, deplasmanda Çekya'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Diogo Dalot, 45. dakikada Bruno Fernandes ile 82. dakikada Diogo Jota attı.

Grubun diğer mücadelesinde İspanya, sahasında İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu. İsviçre'nin gollerini 21. dakikada Manuel Akanji ve 58. dakikada Breel Embolo atarken, ev sahibi ekibin tek golü 55. dakikada Jordi Alba'dan geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

İspanya-İsviçre: 1-2

Çekya-Portekiz: 0-4

B Ligi

1. Grup:

Ermenistan-Ukrayna: 0-5

İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

2. Grup:

İsrail-Arnavutluk: 2-1

4 .Grup:

Slovenya-Norveç: 2-1

Sırbistan-İsveç: 4-1

C Ligi

2. Grup:

Kuzey İrlanda-Kosova: 2-1

Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan: 1-0

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Uluslar Ligi Portekiz İsviçre Spor Haberler

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