Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor Haberleri
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi.
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.
A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.
Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi. Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup:
İtalya-İngiltere: 1-0
Almanya-Macaristan: 0-1
B Ligi
3. Grup:
Finlandiya-Romanya: 1-1
Bosna Hersek-Karadağ: 1-0
C Ligi
4. Grup:
Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0
Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1
D Ligi
???????2. Grup:
Estonya-Malta: 2-1