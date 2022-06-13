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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. hafta, 5 karşılaşmayla sürdü.

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. hafta, 5 karşılaşmayla sürdü.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde 5 maç oynandı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalistleri Fransa ile Hırvatistan, A ligi 1. grup maçında karşı karşıya geldi. Misafir ekip Hırvatistan, Modric'in 5. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son dünya şampiyonu Fransa, 4. karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla grubun son sırasında yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: Fransa-Hırvatistan: 0-1

Danimarka-Avusturya: 2-0

B Ligi

2. Grup: İzlanda-İsrail: 2-2

C Ligi

3. Grup: Kazakistan-Slovakya: 2-1

Azerbaycan-Belarus: 2-0

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Uluslar Ligi Hırvatistan Fransa Spor Haberler

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