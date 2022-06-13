Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi
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UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. hafta, 9 karşılaşmayla başladı.
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. hafta, 9 karşılaşmayla başladı.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı.
Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşılaştığı A ligi 2. grup maçında İspanya, Çekya'yı ağırladı. İspanya, Soler'in 24 ve Sarabia'nın 75. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
İsviçre ise Portekiz'e A ligi 2. gruptaki ilk yenilgisini tattırdı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü, 1. dakikada Seferovic kaydetti.
İskandinav takımları arasındaki mücadelede de Norveç, sahasında İsveç'i Haaland (2) ve Sörloth'un golleriyle 3-2 yendi.
21 yaşındaki Haaland, Norveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup: İspanya-Çekya: 2-0
İsviçre-Portekiz: 1-0
B Ligi
4. Grup: Norveç-İsveç: 3-2
Slovenya-Sırbistan: 2-2
C Ligi
2. Grup: Yunanistan-Kosova: 2-0
Kuzey İrlanda-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-2
4. Grup: Gürcistan-Bulgaristan: 0-0
Kuzey Makedonya-Cebelitarık: 4-0
D Ligi
2. Grup: Malta-San Marino: 1-0