Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. hafta, 9 karşılaşmayla başladı. UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. hafta, 9 karşılaşmayla başladı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı. Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşılaştığı A ligi 2. grup maçında İspanya, Çekya'yı ağırladı. İspanya, Soler'in 24 ve Sarabia'nın 75. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. İsviçre ise Portekiz'e A ligi 2. gruptaki ilk yenilgisini tattırdı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü, 1. dakikada Seferovic kaydetti. İskandinav takımları arasındaki mücadelede de Norveç, sahasında İsveç'i Haaland (2) ve Sörloth'un golleriyle 3-2 yendi. 21 yaşındaki Haaland, Norveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti. Alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 2. Grup: İspanya-Çekya: 2-0 İsviçre-Portekiz: 1-0 B Ligi 4. Grup: Norveç-İsveç: 3-2 Slovenya-Sırbistan: 2-2 C Ligi 2. Grup: Yunanistan-Kosova: 2-0 Kuzey İrlanda-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-2 4. Grup: Gürcistan-Bulgaristan: 0-0 Kuzey Makedonya-Cebelitarık: 4-0 D Ligi 2. Grup: Malta-San Marino: 1-0 AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Uluslar Ligi İsviçre İspanya Spor Haberler

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