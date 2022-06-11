Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 10 karşılaşmayla tamamlandı. UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 10 karşılaşmayla tamamlandı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde 10 maç oynandı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son finalistlerini karşı karşıya getiren A Ligi 3. Grup mücadelesinde İngiltere, sahasında İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Aynı gruptaki Macaristan-Almanya maçı ise Zsolt Nagy ve Jonas Hofmann'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. A Milli Takım, deplasmanda karşılaştığı Lüksemburg'u Hakan Çalhanoğlu (penaltı) ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 yenerek üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Hollanda, sahasında ağırladığı Polonya ile 2-2 berabere kaldı. Alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 3. Grup: İngiltere-İtalya: 0-0 Macaristan-Almanya: 1-1 4. Grup: Hollanda-Polonya: 2-2 Galler-Belçika: 1-1 B Ligi 1. Grup: Ukrayna-Ermenistan: 3-0 İrlanda-İskoçya: 3-0 3. Grup: Karadağ-Bosna Hersek: 1-1 Romanya-Finlandiya: 1-0 C Ligi 1. Grup: Faroe Adaları-Litvanya: 2-1 Lüksemburg-Türkiye: 0-2 AA / Yunus Kaymaz - Spor Spor Haberler

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