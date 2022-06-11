Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 10 karşılaşmayla tamamlandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 10 karşılaşmayla tamamlandı.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde 10 maç oynandı.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son finalistlerini karşı karşıya getiren A Ligi 3. Grup mücadelesinde İngiltere, sahasında İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Aynı gruptaki Macaristan-Almanya maçı ise Zsolt Nagy ve Jonas Hofmann'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
A Milli Takım, deplasmanda karşılaştığı Lüksemburg'u Hakan Çalhanoğlu (penaltı) ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 yenerek üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.
Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Hollanda, sahasında ağırladığı Polonya ile 2-2 berabere kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup:
İngiltere-İtalya: 0-0
Macaristan-Almanya: 1-1
4. Grup:
Hollanda-Polonya: 2-2
Galler-Belçika: 1-1
B Ligi
1. Grup:
Ukrayna-Ermenistan: 3-0
İrlanda-İskoçya: 3-0
3. Grup:
Karadağ-Bosna Hersek: 1-1
Romanya-Finlandiya: 1-0
C Ligi
1. Grup:
Faroe Adaları-Litvanya: 2-1
Lüksemburg-Türkiye: 0-2