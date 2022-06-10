Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü. UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı. A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Avusturya ile Fransa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Andreas Weimann, konuk takımın golünü ise 83. dakikada Kylian Mbappe attı. Alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 1. Grup: Avusturya-Fransa: 1-1 Danimarka-Hırvatistan: 0-1 B Ligi 2. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-2 C Ligi 3. Grup: Azerbaycan-Slovakya: 0-1 Belarus-Kazakistan: 1-1 D Ligi 1. Grup: Moldova-Letonya: 2-4 Andorra-Lihtenştayn: 2-1 AA / Yunus Kaymaz - Spor Uluslar Ligi Avusturya Fransa Spor Haberler

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