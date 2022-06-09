Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 3. haftasında 9 maç oynandı. UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 3. haftasında 9 maç oynandı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı. A Ligi 2. Grup'ta, Portekiz konuk ettiği Çekya'yı 2-0 mağlup ederken, İspanya ise deplasmanda İsviçre'yi 1-0 yendi. Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 2. Grup: İsviçre - İspanya: 0-1 Portekiz - Çekya: 2-0 B Ligi 4. Grup: İsveç - Sırbistan: 0-1 Norveç - Slovenya: 0-0 C Ligi 2. Grup: Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0 Kosova - Kuzey İrlanda: 3-2 4. Grup: Kuzey Makedonya - Gürcistan: 0-3 Cebelitarık - Bulgaristan: 1-1 D Ligi 2. Grup: Malta - Estonya: 1-2 AA / Fatih Erel - Spor Uluslar Ligi Portekiz İspanya Spor Haberler

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