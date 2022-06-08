Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta, 4 karşılaşmayla tamamlandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta, 4 karşılaşmayla tamamlandı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A ve B liglerinde 4 maç oynandı. A Ligi 4. Grup'ta evinde Belçika, Polonya'yı 6-1 yenerken, Hollanda ise deplasmanda Galler'i 2-1 mağlup etti. B Ligi 1. Grup'ta ise Ukrayna, deplasmanda İrlanda'yı 1-0 mağlup etti, İskoçya ise Ermenistan'ı 2-0 yendi. Alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 4. Grup: Belçika-Polonya: 6-1 Galler-Hollanda: 1-2 B Ligi 1. Grup: İrlanda-Ukrayna: 0-1 İskoçya-Ermenistan: 2-0 AA / Fatih Erel - Spor Polonya Belçika Galler Spor Haberler

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