Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasına, 6 maçla devam edildi. UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasına, 6 maçla devam edildi. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun 2. haftasında A, B ve C liglerinde 6 maç oynandı. Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta A Ligi 3. Grup'ta oynanan Almanya-İngiltere mücadelesi, 1-1 sona erdi. Almanya'nın golü 51. dakikada Jonas Hofmann'dan geldi. İngiltere ise 88. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Aynı gruptaki diğer maçta ise İtalya, Macaristan'ı 2-1 yendi. Alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 3. Grup Almanya-İngiltere: 1-1 İtalya-Macaristan: 2-1 B Ligi 3. Grup Bosna Hersek-Romanya: 1-0 Finlandiya-Karadağ: 2-0 C Ligi 1. Grup Litvanya-Türkiye: 0-6 Faroe Adalar-Lüksemburg: 0-1 AA / Fatih Erel - Spor Litvanya Almanya Türkiye Spor Haberler

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