Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

AA - Fatih Erel - Spor
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasına, 6 maçla devam edildi.

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasına, 6 maçla devam edildi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun 2. haftasında A, B ve C liglerinde 6 maç oynandı.

Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta A Ligi 3. Grup'ta oynanan Almanya-İngiltere mücadelesi, 1-1 sona erdi. Almanya'nın golü 51. dakikada Jonas Hofmann'dan geldi. İngiltere ise 88. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

Aynı gruptaki diğer maçta ise İtalya, Macaristan'ı 2-1 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup

Almanya-İngiltere: 1-1

İtalya-Macaristan: 2-1

B Ligi

3. Grup

Bosna Hersek-Romanya: 1-0

Finlandiya-Karadağ: 2-0

C Ligi

1. Grup

Litvanya-Türkiye: 0-6

Faroe Adalar-Lüksemburg: 0-1

AA / Fatih Erel - Spor

Litvanya Almanya Türkiye Spor Haberler

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