Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

AA - Fatih Erel - Spor
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi 2. haftasında, A Ligi 1. Grup karşılaşmasında; Danimarka, deplasmanda Avusturya'yı 2-1 yendi.

UEFA Uluslar Ligi 2. haftasında, A Ligi 1. Grup karşılaşmasında; Danimarka, deplasmanda Avusturya'yı 2-1 yendi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında saat 21.45'te başlaması gereken Avusturya-Danimarka maçı, elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'te başladı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Pierre-Emile Hojbjerg ile öne geçen Danimarka, 67. dakikada Xaver Schlager'in golüne engel olmadı ve maça eşitlik geldi.

Danimarka, Jens Stryger'in 84. dakikada bulduğu gol ile tekrar öne geçti ve maçı da 2-1 kazandı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Fatih Erel - Spor

Avusturya Danimarka Spor Haberler

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