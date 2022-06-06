Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta 7 karşılaşmayla sürdü. UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta 7 karşılaşmayla sürdü. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasına A, B, C ve D liglerinde 7 maçla devam edildi. Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Fransa ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golü 52. dakikada Adrien Rabiot'tan geldi. Hırvatistan ise beraberliği, 83. dakikada Andrej Kramaric'in penaltından attığı golle yakaladı. Aynı grupta saat 21.45'te başlaması gereken Avusturya-Danimarka maçı ise elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'te başladı. Bu gece diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 1. Grup: Hırvatistan-Fransa: 1-1 B Ligi 2. Grup: İzlanda-Arnavutluk: 1-1 C Ligi 3. Grup: Slovakya-Kazakistan: 0-1 Belarus-Azerbaycan: 0-0 D Ligi 1. Grup: Andorra-Moldova: 0-0 Letonya- Lihtenştayn: 1-0 AA / Fatih Erel - Spor Hırvatistan Fransa Spor Haberler

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