Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasında 9 maç oynandı. UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasında 9 maç oynandı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı. A Ligi 2. Grup'ta, Portekiz'in İsviçre'yi 4-0 yendiği maçta goller 15. dakikada William Carvalho, 35 ve 39. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 68. dakikada Joao Cancelo'dan geldi. Çekya ise İspanya ile 2-2 berabere kaldı. C Ligi 2. Grup maçında ise Yunanistan'ın deplasmanda Kosova'yı 1-0 yendiği maçta karşılaşmanın tek golü 36. dakikada Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'tan geldi. Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 2. Grup: Portekiz - İsviçre: 4-0 Çekya - İspanya: 2-2 B Ligi 4. Grup: İsveç - Norveç: 1-2 Sırbistan - Slovenya: 4-1 C Ligi 2. Grup: Kosova - Yunanistan: 0-1 Kıbrıs Rum Kesimi - Kuzey İrlanda: 0-0 4. Grup: Bulgaristan - Gürcistan: 2-5 Cebelitarık - Kuzey Makedonya: 0-2 D Ligi 2. Grup: San Marino - Malta: 0-2 AA / Fatih Erel - Spor Portekiz İsviçre Spor Haberler

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