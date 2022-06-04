Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 1. haftası, 7 maçla tamamlandı. UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 1. haftası, 7 maçla tamamlandı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 7 maç oynandı. C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Takım, rakibini Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. A Ligi 3. Grup'ta oynanan İtalya-Almanya mücadelesi, Lorenzo Pellegrini ve Joshua Kimmich'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi. Aynı gruptaki diğer maçta ise Macaristan, Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle sahasında ağırladığı İngiltere'yi 1-0 yendi. Alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 3. Grup Macaristan-İngiltere: 1-0 İtalya-Almanya: 1-1 B Ligi 1. Grup Ermenistan-İrlanda: 1-0 3. Grup Finlandiya-Bosna Hersek: 1-1 Karadağ-Romanya: 2-0 C Ligi 1. Grup Litvanya-Lüksemburg: 0-2 Türkiye-Faroe Adaları: 4-0 AA / Yunus Kaymaz - Spor merih demiral Faroe Adaları Milli Takım Spor Haberler

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