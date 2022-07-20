Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Stat: MiejskiHakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç)Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov (Dk. 83 Syrota), Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov (Dk. 88 Karavaev), Verbic (Dk. 83 Vanat), Buyalskiy (Dk. Stat: Miejski Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist (İsveç) Dinamo Kiev : Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov (Dk. 83 Syrota), Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov (Dk. 88 Karavaev), Verbic (Dk. 83 Vanat), Buyalskiy (Dk. 77 Garmash), Besedin Fenerbahçe : Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk.46 Tisserand), Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Bruma), King (Dk. 63 Lincoln Henrique), Rossi (Dk. 72 Arda Güler), Valencia (Dk. 72 Serdar Dursun) Sarı kartlar: Dk. 31 King, Dk. 87 Serdar Dursun ( Fenerbahçe ), Dk. 58 Sydorchuk, Dk. 73 Besedin, Dk. 90 Garmash ( Dinamo Kiev ) Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. 63. dakikada Shaparenko'nun ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti. 67. dakikada Valencia'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı. 71. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında ceza sahası dışı sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Besedin'in uzak direğe plase vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti. 80. dakikada Lincoln Henrique'den aldığı topla ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılan Bruma'nın uzak direğe sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. AA / Süha Gür - Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe İsveç Spor Haberler

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