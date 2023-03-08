Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar, Chelsea ile Benfica oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar, Chelsea ile Benfica oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla başladı.

Chelsea, ilk maçta 1-0 yenildiği Almanya ekibi Borussia Dortmund'u, başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.

İngiltere temsilcisi, 43. dakikada Raheem Sterling ve 53. dakikada penaltıdan Kai Havertz'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Öte yandan, Borussia Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başladı.

Benfica farklı kazanarak tur atladı

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği diğer karşılaşmada ise Benfica, konuk ettiği Club Brugge'ü 5-1 yendi.

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rafa Silva, 45+2. ve 57. dakikalarda Gonçalo Ramos, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti. Belçika ekibinin tek golünü ise 87. dakikada Bjorn Meijer kaydetti.

İlk maçı da 2-0 kazanan Portekiz temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.?