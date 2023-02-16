UEFA Şampiyonlar Ligi: Club Brugge: 0 Benfica: 2 Spor Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Club Brugge sahasında Benfica'ya 2-0 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Club Brugge sahasında Benfica'ya 2-0 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge, Jan Breydel Stadyumu'nda Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, konuk ekip, 51. dakikada Joao Mario ile 1-0 öne geçti. 88. dakikada David Neres'in attığı golle Benfica sahadan 2-0 galip ayrıldı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 7 Mart'ta Portekiz'de oynanacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge Portekiz Benfica Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› UEFA Şampiyonlar Ligi: Club Brugge: 0 Benfica: 2 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.