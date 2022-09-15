Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Spor Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı. Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı. Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90+1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti. Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı. E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti. Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti. Manchester City geriden gelip kazandı G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşılaştı. Misafir ekip Borussia Dortmund, Bellingham ile 56. dakikada öne geçti. Fakat Manchester City, Stones'un 80 ve Haaland 84. dakikadaki golleriyle rakibini 2-1 yendi. Eski takımının ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 26'ya yükseltti. Manchester City 6 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı. İkinci haftanın ikinci gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle: A Grubu Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3 E Grubu Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1 F Grubu Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0 G Grubu Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1 Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0 H Grubu Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2 Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3 Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester Salzburg Chelsea Spor Haberler

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