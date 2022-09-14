Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Spor Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 5 maç oynandı. Merakla beklenen C Grubu maçında, sezon öncesi Barcelona'ya transfer olan Polonyalı golcü Lewandowski, eski takımı Bayern Münih'in karşısına çıktı. Ev sahibi Bayern Münih, Lucas Hernandez'in 50 ve Sane'nin 54. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Grupta 2'de 2 yapan Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 3 puanda kaldı. A Grubu'ndaki karşılaşmada Ajax, Salah'ın 17. dakikadaki golüyle öne geçen Liverpool'a, 27. dakikada Kudus ile yanıt verdi. Matip, 89. dakikada attığı golle ev sahibi Liverpool'un sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Geçen sezonun finalisti Liverpool puanını 3'e çıkarırken, Ajax 3 puanda kaldı. İkinci haftanın ilk gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle: A Grubu Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-1 B Grubu Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 0-4 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0 C Grubu Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-0 D Grubu Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1 Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Liverpool Barcelona Spor Haberler

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