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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası, 2 karşılaşmayla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası, 2 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, C ve D gruplarında birer maç yapıldı.

Inter, Viktoria Plzen deplasmanından Dzeko'nun 20 ve Dumfries'in 70. dakikada attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Inter, C Grubu'ndaki puanını 3'e yükseltirken, Viktoria Plzen 2. maçından da puan çıkaramadı.

D Grubu'ndaki mücadelede de Sporting Lizbon, ağırladığı Tottenham'ı Paulinho'nun 90 ve Arthur Gomes'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

Puanını 6'ya çıkaran Sporting Lizbon liderliğini sürdürdü. Tottenham ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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