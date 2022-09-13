Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Spor Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası, 2 karşılaşmayla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası, 2 karşılaşmayla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında, C ve D gruplarında birer maç yapıldı. Inter, Viktoria Plzen deplasmanından Dzeko'nun 20 ve Dumfries'in 70. dakikada attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Inter, C Grubu'ndaki puanını 3'e yükseltirken, Viktoria Plzen 2. maçından da puan çıkaramadı. D Grubu'ndaki mücadelede de Sporting Lizbon, ağırladığı Tottenham'ı Paulinho'nun 90 ve Arthur Gomes'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 2-0 yendi. Puanını 6'ya çıkaran Sporting Lizbon liderliğini sürdürdü. Tottenham ise 3 puanda kaldı. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer UEFA Şampiyonlar Ligi Tottenham Sporting Spor Haberler

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