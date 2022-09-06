Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Dinamo Zagreb, grup maçlarına galibiyetle başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Dinamo Zagreb, grup maçlarına galibiyetle başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E ve G Grubu'nda iki maç oynandı.
G Grubu mücadelesinde Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayan Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, rakibini 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Raphael Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.
E Grubu'nda ise Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı, 13. dakikada Mislav Orsic'in golüyle İngiliz ekibi Chelsea'yi 1-0 yendi.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor