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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Spor Haberleri

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Dinamo Zagreb, grup maçlarına galibiyetle başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Dinamo Zagreb, grup maçlarına galibiyetle başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E ve G Grubu'nda iki maç oynandı.

G Grubu mücadelesinde Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayan Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, rakibini 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Raphael Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

E Grubu'nda ise Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı, 13. dakikada Mislav Orsic'in golüyle İngiliz ekibi Chelsea'yi 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Dinamo Zagreb Danimarka Spor Haberler

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