Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi. Rövanş müsabakalarının ardından Bodo/Glimt, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Benfica, Dinamo Zagreb, Karabağ, PSV, Dinamo Kiev ve Rangers play-off turuna yükseldi. Alınan sonuçlar şöyle: Zalgiris (Litvanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1 (0-5) Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-0 (0-4) Viktoria Plzen (Çekya) - Sheriff (Moldova): 2-1 (2-1) Pyunik (Ermenistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2 (0-5) Midtjylland (Danimarka) - Benfica (Portekiz): 1-3 (1-4) Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan): 1-3 (1-1) Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2 (2-1) PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 3-2 (Uzatmalarda) (1-1) Sturm Graz (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2 (Uzatmalarda) (0-1) Rangers (İskoçya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-0 (0-2) Play-off eşleşmeleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona eren 3. eleme turu maçlarının ardından oluşan play-off eşleşmeleri şöyle: Şampiyonlar yolu Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya) Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan) Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye) Lig yolu Dinamo Kiev (Ukrayna) - ??Benfica (Portekiz) Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda) Play-off maçları, 16-17 ve 23-24 Ağustos'ta yapılacak. Spor AA / Mutlu Demirtaştan UEFA Şampiyonlar Ligi Hırvatistan Sırbistan Spor Haberler

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