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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi.

Rövanş müsabakalarının ardından Bodo/Glimt, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Benfica, Dinamo Zagreb, Karabağ, PSV, Dinamo Kiev ve Rangers play-off turuna yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1 (0-5)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-0 (0-4)

Viktoria Plzen (Çekya) - Sheriff (Moldova): 2-1 (2-1)

Pyunik (Ermenistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2 (0-5)

Midtjylland (Danimarka) - Benfica (Portekiz): 1-3 (1-4)

Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan): 1-3 (1-1)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2 (2-1)

PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 3-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Sturm Graz (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2 (Uzatmalarda) (0-1)

Rangers (İskoçya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-0 (0-2)

Play-off eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona eren 3. eleme turu maçlarının ardından oluşan play-off eşleşmeleri şöyle:

Şampiyonlar yolu

Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

Lig yolu

Dinamo Kiev (Ukrayna) - ??Benfica (Portekiz)

Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)

Play-off maçları, 16-17 ve 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Hırvatistan Sırbistan Spor Haberler

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