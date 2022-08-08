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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları yarın yapılacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, 3. eleme turunun ikinci ayağında yarın 10 maç oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarının programı ve ilk maç sonuçları şöyle:

19.00 Zalgiris (Litvanya) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-5)

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Haifa (İsrail) (0-4)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Sheriff (Moldova) (2-1)

20.00 Pyunik (Ermenistan) - Kızılyıldız (Sırbistan) (0-5)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Benfica (Portekiz) (1-4)

21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan) (1-1)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-1)

21.30 PSV Eindhoven (Hollanda) - Monaco (Fransa) (1-1)

21.30 Sturm Graz (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-1)

21.30 Rangers (İskoçya) - St. Gilloise (Belçika) (0-2)

AA / Fatih Erel - Spor

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