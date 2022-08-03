Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 5 maç oynandı. Organizasyonda bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle: Karabağ-Ferencvaros: 1-1 Bodo/Glimt-Zalgiris: 5-0 Maccabi Haifa-Apollon: 4-0 Dinamo Kiev-Sturm Graz: 1-0 Kızılyıldız-Pyunik: 5-0 Spor AA / Fatih Erel UEFA Şampiyonlar Ligi Spor Haberler

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