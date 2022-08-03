Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla sona erdi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 5 maç oynandı.
Organizasyonda bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Karabağ-Ferencvaros: 1-1
Bodo/Glimt-Zalgiris: 5-0
Maccabi Haifa-Apollon: 4-0
Dinamo Kiev-Sturm Graz: 1-0
Kızılyıldız-Pyunik: 5-0
AA / Fatih Erel - Spor