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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 5 maç oynandı.

Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının sonuçları şöyle:

Sheriff-Viktoria Plzen: 1-2

Ludogorets-Dinamo Zagreb: 1-2

Monaco-PSV Eindhoven: 1-1

St. Gilloise-Rangers: 2-0

Benfica-Midtjylland: 4-1

AA / Fatih Erel - Spor

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