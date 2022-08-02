Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 5 maç oynandı. Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının sonuçları şöyle: Sheriff-Viktoria Plzen: 1-2 Ludogorets-Dinamo Zagreb: 1-2 Monaco-PSV Eindhoven: 1-1 St. Gilloise-Rangers: 2-0 Benfica-Midtjylland: 4-1 Spor AA / Fatih Erel UEFA Şampiyonlar Ligi Spor Haberler

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