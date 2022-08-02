Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 5 maç oynandı.
Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının sonuçları şöyle:
Sheriff-Viktoria Plzen: 1-2
Ludogorets-Dinamo Zagreb: 1-2
Monaco-PSV Eindhoven: 1-1
St. Gilloise-Rangers: 2-0
Benfica-Midtjylland: 4-1
AA / Fatih Erel - Spor