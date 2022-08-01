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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak.

Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sheriff (Moldova)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.00 Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

21.45 St. Gilloise (Belçika)-Rangers (İskoçya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)

3 Ağustos Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Ferencvaros (Macaristan)

19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zalgiris (Litvanya)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Sturm Graz (Avusturya)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Pyunik (Ermenistan)

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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