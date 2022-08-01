Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.00 Sheriff (Moldova)-Viktoria Plzen (Çekya) 20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 21.00 Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda) 21.45 St. Gilloise (Belçika)-Rangers (İskoçya) 22.00 Benfica (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka) 3 Ağustos Çarşamba: 19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Ferencvaros (Macaristan) 19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zalgiris (Litvanya) 20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) 21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Sturm Graz (Avusturya) 21.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Pyunik (Ermenistan) Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.