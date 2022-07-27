Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu rövanşında 6 maç sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu rövanşında 6 maç sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, rakiplerini iki maç sonunda eleyen Midtjylland, Sheriff, Viktoria Plzen, Pyunik, Dinamo Zagreb ve Ludogorets adlarını 3. eleme turuna yazdırdı. Alınan sonuçlar şöyle: AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka): 1-1, penaltılarda 3-4 (1-1) Sheriff (Moldova)-Maribor (Slovenya): 1-0 (0-0) Viktoria Plzen (Çekya)-HJK (Finlandiya): 5-0 (2-1) Diddeleng (Lüksemburg)-Pyunik (Ermenistan): 1-4 (1-0) Şkupi (Kuzey Makedonya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1 (2-2) Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Ludogorets (Bulgaristan): 2-1 (0-3) Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Zagreb Midtjylland Ludogorets Spor Haberler

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