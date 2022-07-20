Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayak maçları tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayak maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.
Deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
HJK (Finlandiya)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-2
Maccabi Haifa (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-1
Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-0
Maribor (Slovenya)-Sheriff (Moldova): 0-0
AA / Yunus Kaymaz - Spor