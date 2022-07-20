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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayak maçları tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayak maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.

Deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

HJK (Finlandiya)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-1

Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-0

Maribor (Slovenya)-Sheriff (Moldova): 0-0

AA / Yunus Kaymaz - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe Ukrayna Spor Haberler

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